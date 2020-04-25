هل الأجسام المضادة تعني حصانة المتعافين من فيروس كورونا؟ الصحة تجيب!!

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عدم وجود دليل في الوقت الحالي أن المتعافين من فيروس كورونا ولديهم أجسام مضادة، محميون من الإصابة بالعدوى مرة أخرى.

وحذرت الصحة العالمية في بيان لها اليوم السبت، من استخدام ما وصفتها بـ"جوازات الحصانة" أو "الشهادات الخالية من المخاطر، إثر تعافي البعض من الإصابة بالفيروس".

وأشارت الصحة إلى أن هذه الممارسات تزيد من احتمال انتشار الفيروس، لكونها تتجاهل النصائح الأساسية في مجال الصحة.

وذكرت تشيلي خلال الأسبوع المنصرم إنها ستبدأ في توزيع ما قالت إنه "جوازات سفر الصحة" للأشخاص الذين تعافوا من وباء كورونا.

وترتكز الوثائق على إجراء فحص للأشخاص، ومع تطور الأجسام المضادة لديهم، يمكنهم العودة إلى العمل، على اعتبار أن هذه الأجسام تجعلهم محصنين ضد الفيروس.

الجدير الذكر، أن العددي من دول العالم تسعى جاهدة إلى الوصول إلى صيغة تساعدها على إعادة العمل في المجال الاقتصادي.