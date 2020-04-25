الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق نار في ليبيا

دعت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى وقف إطلاق النار والأمم المتحدة لإعلان هدنة إنسانية في البلاد.

ووجهت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، دعوة مشتركة لعقد هدنة في ليبيا، مع ضرورة استئناف محادثات السلام، وفق وكالة "رويترز".

وجاء في بيان الاتحاد قائلاً :"ندعو الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك بضرورة وقف إطلاق النار، وعقد هدنة".

من جهته، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا، يوم الخميس الماضي، إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع مع اقتراب بداية شهر رمضان.

يُشار إلى أن دولة ليبيا تشهد قتالاً عنيفًا بين معسكرين ليبيين بقيادة اللواء خليفة حفر والأخر بزعامة فايز السراج، حيث أعلنا في وقت سابق، بدء سريان القتال بينهما في المدن الليبية الكبرى منها طرابلس، مخلفتًا مئات الالاف الضحايا والاصابات.