زادة: أمريكا كانت تنوي استهداف منزل خامنئي عقب اغتيال سليماني

أفاد موقع تسنيم الإيراني، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة كانت تريد استهداف مقر المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال الموقع نقلًا عن قال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني حاجي زادة: "أحد المواقع الثقافية والمهمة التي هددوا بقصفها في حال الرد الإيراني، هي أنهم أرادوا قصف منزل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بالعاصمة طهران".

وأضاف العميد زادة: "حينما استهدفنا قاعدة عين الأسد تصورنا بأنهم سيردون ولهذا الغرض فقد خططنا لاستهداف 400 نقطة تابعة للأمريكيين في حال حصول ذلك".

وتأتي تصريحات زادة عقب نجاح إيران في إطلاق القمر الصناعي "نور1"، ووعد زادة الشعب الإيراني قائلًا: "بأننا سنتقدم بالتكنولوجيا الفضائية ونصبح أقوى يوما بعد يوم بحيث تكتسب البلاد الحصانة ولا يكون بإمكان أحد تهديدها".

وأشار زادة إلى أن العمل في المجال الفضائي جرى بتكتم نظرا "لأن العدو كان يسعى لرصده".