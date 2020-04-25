الصحة بغزة: جميع نتائج الفحوصات سلبية ولا إصابات جديدة

أعلن مركز الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة، اليوم السبت، عن نتائج الفحوصات المخبرية في المختبر المركزي وأثبتت جميع نتائجها (سلبية)، أي لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحالات السبعة المصابة بصحة جيدة.

وأوضحت الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن الفريق الطبي المختص أتم اجراءات خروج 8 حالات متعافية من الحجر الصحي بمعبر رفح، مؤكدًا أنه لازالت حالتين من المتعافين تتابع داخل مركز الحجر.

وبيّن القدرة، أن وزارته تتابع الوضع الصحي لـ 1971 مستضاف داخل 28 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة

وأكد أن وزارة الصحة تتابع مع المؤسسات الحكومية جملة الاجراءات الاحترازية لتحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا في شهر رمضان المبارك.

وشدد القدرة، بضرورة التزام المواطنين بقواعد السلامة والوقاية وعلى رأسها (خليك في البيت) مع المحافظة على السلوكيات الشخصية في ارتداء الكمامة والتباعد وغسل الايدي وتجنب الزحام والتجمعات عند الخروج للضرورة القصوى.

كما وأكد على أهمية الدور المجتمعي في تعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية بين المواطنين دون أدنى تراخي والعمل معاً لحماية قطاع غزة من وباء كورونا.

وجدد مطالبه للجهات المعنية بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار والتدخل الفوري لتعزيز المقومات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وتوفير الادوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

وقدم القدرة التهنئة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بشهر رمضان المبارك، وتوجه بالشكر والتقدير الى طواقمنا الطبية التي تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا والتي تواصل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة.

ودعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

وأهاب أولياء الأمور مراقبة سلوك أبنائهم في تجنب استخدام المفرقعات تفادياً لمخاطرها الصحية والاجتماعية على الافراد والممتلكات وتعكير الأجواء الرمضانية.