"روحاني" بحث مع "تميم" تطورات تحرش البحرية الامريكية في مياه الخليج

بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمير دولة قطر تميم بن حمد، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في مياه الخليج العربي، لا سيما بعد احتكاك زوارق الحرس الثوري الإيراني بمدمرة امريكية اقتربت من سواحل إيران.

وقال روحاني لتميم :"إن طهران تراقب تحركات المدمرات الأمريكية في ماه الخليج" مضيفًا أن إيران لن تشرع بأي عداء وتوتر في المنطقة.

من جانيه، قال تميم :"إنه من الضروري أن تعمل كافة الدول على منع فتيل التوترات في منطقة الخليج".

في الأسبوع الماضي، أعلنت الجمهورية الإيرانية، عن إطلاق قمر صناعي "نور1" المتخصص لأغراض عسكرية، وأكدت على أن القمر الصناعي استطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في مدار على مسافة 425 كم من الأرض، وهو ما أشاط غضب الأمريكيين، الذين اعتبروه انجازًا تكنولوجيًا لطهران.