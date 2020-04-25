فيديو: برنامج إحسان من المستقبل الحلقة الثانية مع الاعلامي أحمد الشقيري في رمضان 2020

يترقب متابعو برنامج إحسان من المستقبل الحلقة الثانية التي يقدمها الإعلامي السعودي أحمد الشقيري على قناة أم بي سي mbc، وذلك اليوم السبت الموفق 25/أبريل 2020، بعد انقطاع دام خمسة سنوات.

موعد بث الحلقة الثانية من برنامج إحسان من المستقبل :

وستبث قناة أم بي سي، برنامج (إحسان من المستقبل) لأحمد الشقيري الساعة الخامسة من مساء اليوم قبل أذان المغرب بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السادسة بتوقيت العاصمة المصرية وفلسطين.

وستعيد قناة أم بي سي، برنامج إحسان من المستقبل في اليوم التالي في ساعات الصباح، لكي يتمكن المشاهدين الذي فاتتهم الحلقة من مشاهدتها وتتبع حلقات البرنامج.

وكانت القناة قد بثت الحلقة الأولى من برنامج إحسان من المستقبل، وفيه جاء طريقة ذبح الحيوانات أثناء جولة في أحد اسواق الجمهورية الصينية المخصصة لذلك، موضحًا في برنامجه طريقة ذبح الصينيين للحيوانات مثل (الكلاب والخفافيش والقوارض وغيره) بطريقة غير للائقة، وسط ازدحام السكان على تناولها.

وبيّن برنامج إحسان من المستقبل للإعلامي أحمد الشقيري، خطورة تلك العادات السيئة على الكون، والحياة الطبيعية التي ستنعكس عليها عاجلاً أم آجلا كما هو الحال مع وباء كورونا.

شاهد الحلقة الاولى من برنامج إحسان من المستقبل لأحمد الشقيري :

وقبل خمس سنوات، قدم الإعلامي أحمد الشقيري برنامج (يلا شباب) على قناة أم بي سي، مع عمرو وقسورة ومجموعة شبان.

وحينها لاقى البرنامج صيتًا واسعًا تبعه مشاهدات عالية، نتيجة محتواه المميز والرائع في سلاسة عرضه للمتابعين، وطريقة بثه للصور والفيديوهات المتنوعة التي تجلب المشاهدين، وتزيد من وعيهم، قبل أن يصبح البرنامج متعدد المواسم وبلغت 11 موسمًا في 2015.

من الإعلامي أحمد مازن الشقيري :

وعن الإعلامي أحمد الشقيري، كانت بدايته الصحفية عندما عدّ وقدم برنامج (يلا شباب) 2002، بعدها خاض الشقيري تجربة واسعة في مجال الاعلام ليصبح رجل وقار وإعلامي مميز في برامجه المتنوعة، التي تهدف لتحسين وتغيير المجتمع، كما تركز برامجه على فئة الشباب خاصة المراهقين.

أحمد مازن الشقيري تنحدر أصوله من الحجاز فيما تعد عائلته من قبيلة الشقيرات نوحت إلى مصر ثم إلى عكا، وهو حفيد أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.