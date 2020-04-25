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غزة: الأوقاف تصدر تعميما حول موعد أذان الفجر الأول في رمضان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:54 - 25 ابريل 2020
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عممت  وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، اليوم السبت، قرارًا إلى جميع المؤذنين، للالتزام بموعد رفع أذان الفجر الأول.

وأوضحت الأوقاف في بيان صحفي، للمؤذنين برفع الأذان قبل 60 دقيقة من الأذان الرسمي الذي يُعلن دخول الوقت، وذلك استثناءً في شهر رمضان.

وقالت "استثناءً في شهر رمضان يُرفع الأذان الأول قبل 60 دقيقة من الأذان الذي يعلن دخول الوقت، ثم بعد انتهاء الشهر الفضيل سيتم العودة إلى الوقت السابق وهو رفع الأذان الأول قبل 30 دقيقة من الأذان الذي يعلن دخول وقت الفجر.

وأضاف الوزارة، أن هذا التعميم يأتي للتأكيد على المؤذنين بموعد الأذان الأول سيما في شهر رمضان المبارك، حتى لا يلتبس على الناس دينهم، ويقوموا بالعبادة على وجهها الأكمل، مشيرةً إلى أن عدم توحيد الأذان الأول ربما يسبب إرباكًا لدى المواطنين.

ونوهت الأوقاف، أنه في حال تعذر رفع الأذان الأول في الموعد المحدد، يُمنع رفعه في غير الوقت المحدد حتى لا يتم إرباك الناس، لافتة أنه سيتم متابعة تنفيذه هذا التعميم من أقسام المساجد بالمديريات ومفتشي المساجد.

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