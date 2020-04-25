ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد، بعد تشخيص حالات جديدة في الدولة.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية، أنها سجلت 5966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و66 حالة وفاة.

وبيّنت الصحة الروسية، أن إجمالي حالات الوفاة في روسيا بلغت اليوم إلى681.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 1 أبريل، حالة الطوارئ القصوى في الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومحاربته.

وفي المقابل، أعلنت السلطات السويدية اليوم السبت، تسجيل 40 وفاة و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، عن إجمالي حالات وفاة فيروس كورونا إلى 197،997، وإصابة أكثر من مليونين و800 ألف، حول العالم.