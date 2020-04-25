خمسة أسرى يدخلون اعواما جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم السبت 25/4/2020، خمسة أسرى أعواما جديدة في سجون الاحتلال ، حيث دخل الأسير محمد أبو رزق (29 عامًا) عامًا جديدًا، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

كما ويدخل الأسير سامي خالد أحمد فتيلي (37 عامًا) من طولكرم، عامه الـ19 في السجن، علمًا أنه محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002.

ويدخل الأسير معتز الهيموني من مدينة رام الله عامه الـ19 داخل سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 6 مؤبدات.

كما يبدأ الأسير أحمد توفيق عبد الرحمن (35 عامًا) من نابلس، عامه الـ15 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2006، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وكذلك الأسير أحمد محمد محمود حشاش من نابلس، بدأ سنته الـ17 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004، وهو محكوم بالسجن لمدة 17 سنة.