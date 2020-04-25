رابط تحميل تطبيق رواتب السعودية 2020 وهذه أهم مميزاته وصفاته

إليك تطبيق رواتب السعودية 2020، الذي يساعد المستخدمين على معرفة تواريخ صرف المرتبات والحوافز وغيرها من المستحقات المالية، في ظل إغلاق المملكة العربية السعودية المصارف والبنوك بسبب وباء كورونا العالمي.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعت رابط تطبيق رواتب السعودية، في آخر المقال؛ لكي يتمكن المستخدمين من تحمله لمعرفة تواريخ وصرف المرتبات والحوافز من المستحقات المالية في أي قطاع من القطاعات داخل المملكة.



تعريف بتطبيق رواتب السعودية 2020 :



تطبيق رواتب السعودية، من أحد التطبيقات التي ترعاها من مؤسسة النقد العربي السعودية، بالتعاون مع البرنامج الوطني كفالة المختص لتمويل المشروعات الصغيرة.

ومن أهداف البرنامج الوطني كفالة أنه يساعد شرائح المواطنين ذوي الدخل المحدود والهشة اقتصاديًا في المملكة العربية السعودية، لمساعدتهم ماليًا.

كما يعتبر تطبيق رواتب السعودية، من التطبيقات المهمة والدقيقة في تناولها للخدمات التي تقدمنها للمستخدمين، حيث يقدم موعد صرف الرواتب وفق التقويم الهجري والميلادي.

مميزات تطبيق رواتب السعودية 2020 :

ويتمز تطبيق رواتب السعودية بميزات عدة وفريدة، تساعد المواطنين السعوديين على معرفة مستحقاتهم المالية بكل سهولة، ومن أبرزها.

الميزة الأولى :يحتوي تطبيق رواتب السعودية قطاعات عدة تيح للمستخدم معرفة تاريخ إيداع الراتب وهي (حساب المواطن، حافز، ساند، رواتب الموظفين، رواتب المتقاعدين، متقاعدين التأمينات الاجتماعية، التأهيل الشامل، رواتب أرامكو، رواتب سابك).

الميزة الثانية : كما يمكن للمستخدمين معرفة الأيام المتبقية على الراتب لأي قطاع من القطاعات.

الميزة الثالثة :ومن ميزات تطبيق رواتب السعودية، إمكانية تفعيل الإشعارات بحيث يرسل التطبيق تذكير للمستخدم ليقوم بإيداع الراتب لأي قطاع ترغب فيه أو جميع القطاعات حيث سيكون التذكير قبل موعده بيوم واحد.

الميزة الرابعة : يمكن للمستخدم التعرف بنظرة سريعة على تاريخ ويوم موعد إيداع الراتب القادم لكل القطاعات، ومن هنا يوفر تطبيق رواتب السعودية تاريخ الرواتب حتى 24 شهراً قادماً.

ومن أبرز سمات تطبيق رواتب السعودية، أنّها تضيف إلى "الويدجيت"، وهي تسهل على مستخدمي التطبيق معرفة عدد الأيام المتبقية على الرواتب دون الحاجة لفتح التطبيق كل مرة.

تطبيق رواتب السعودية يمكن تحمليه فقط على هواتف الايفون فقط مجانًا، وبحجم 13 ميجا بيكسل، أو أحدث يتطلب iOS 11.0 أو أحدث.

رابط تحميل تطبيق رواتب السعودية 2020 :

لتحميل تطبيق رواتب السعودية، (اضغط هنا) ,