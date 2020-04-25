رابط تطبيق رواتب السعودية 2020 وتواريخ موعد صرف المرتبات والحوافز

يبحث المواطن في المملكة العربية السعودية 25/4/2020 عن رابط تطبيق الرواتب في السعودية المملكة، والذي يسمح للموظف السعودي والمستخدم الاطلاع على تاريخ وموعد صرف المرتبات والحوافز، والعديد من الخدمات التي يقدمها البرنامج عن القطاعات المختلفة في السعودية، لذلك سنرفق لكم رابط مباشر تحميل تطبيق رواتب السعودية 2020

تطبيق رواتب السعودية 2020

وسنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط مباشر لتحميل تطبيق رواتب السعودية 2020، حيث أطلقت "النقد العربي السعودي" بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" برنامجَ التمويل المضمون.

"ويضمن لك البرنامج نحو 95% من قيمة التمويل الممنوح، حسب الآليات المعتمدة في برنامج كفالة، والذي يسعى لتقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، الأمر الذي يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات الموظفين في السعودية".

رابط تطبيق رواتب السعودية 2020 وموعد صرف الرواتب والحوافز في القطاعات

اضغط هنا على الرابط المباشر لتحميل تطبيق رواتب السعودية 2020

يشار إلى أن برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي يصل قيمة تمويلها في مايقارب (50) مليار ريال، والذي يهدف لتمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود السعودية، في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، والعمل على تفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، لا سيما في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويستطيع المواطن السعودي، الاستفادة من برنامج التمويل المضمون عبر البنوك وشركات التمويل التي تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، والاستفادة مثل (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إعادة تمويل تسهيلات قائمة).

خدمات برنامج التمويل المضمون في السعودية

ويقدم برنامج التمويل المضمون في السعودية، خدمة إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، في الوقت الذي ستتحمل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة كبديل عن العميل، بالإضافة إلى اتاحة البرنامج للعميل تسهيلات لبدء السداد بعد (6) أشهر من تاريخ منح التمويل.

ويضمن لك الحد الأقصى من الأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن (4%) من قيمة التمويل بشكل سنوي.

نأمل في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن نكون قد قدمنا لكم المعلومات الكافية حول رابط تحميل تطبيق رواتب السعودية 2020، والخدمات التي تقدم إلى الموظف في السعودية.