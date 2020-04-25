تشريح جثمان الأسير البرغوثي للوقوف على ملابسات استشهاد

من المقرر أن تتم عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي يوم غد الأحد في معهد الطب العدلي ابو كبير، بحضور طبيب فلسطيني، ومحام من الهيئة، للوقوف على ملابسات وظروف استشهاده.

وأكد الناطق باسك هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه أن جهودا حثيثة تبذل لاسترداد جثمان الشهيد البرغوثي.

الجدير بالذكر أن البرغوثي قد استشهد بتاريخ 21 نيسان الجاري، جراء تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بغرفته في قسم "25" بمعتقل النقب الصحراوي، وتأخرت سلطات سجون الاحتلال عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد، وهو معتقل منذ نحو 4 سنوات في سجن النقب الصحراوي، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات، وباستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967.

يشار إلى أن الاحتلال ما زال يحتجز 5 جثامين من الأسرى الشهداء، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم استشهدوا خلال العام المنصرم. فيما وصل إلى 67 عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال عبر إجراءات الإهمال الطبي المتعمد وهي جزء من سياسة ثابتة وممنهجة، وذلك منذ العام 1967.