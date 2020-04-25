تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr وتردد ام بي سي دراما MBC Drama

يبحث الملايين من العرب على تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr أو تردد ام بي سي دراما MBC Drama لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020

وتعتبر ام بي سي مصر أو ام بي سي دراما من أقوى القنوات في الوطن العربي التي تعرض المسلسلات العربية في شهر رمضان المبارك.

وتحظى القناتين على اهتمام ومتابعة الملايين من ابناء الدول العربية خاصة في جمهورية مصر العربية أو المملكة السعودية.

وتعرض القناتين العديد من المسلسلات الرمضانية أهمها برنامج رامز جلال والذي جاء بعنوان رامز مجنون رسمي 2020

كما تعرض القناتين سلسلة من مسلسلات رمضان 2020 التي تحظى بمتابعة عالية جدًا من قبل الجمهور العربي المتابع للمسلسلات العربية.

ونظرًا لهذا الاهتمام الكبير سنقدم لكم تردد القناتين على موقع فلسطين اليوم الاخباري، وهي على النحو التالي:

تردد قناة إم بي سي مصر MBC Masr

تردد القناة : 12015.

معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

استقطاب تردد القناة رأسي.

معامل تصويب الخطأ ⅚

القمر الصناعي النايل سات- Nilesat .

تردد قناة إم بي سي مصر 2

القمر الصناعي نايل سات – Nilesat.

تردد القناة 11823

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي .

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة ام بي سي دراما

تتميز قناة ام بي سي دراما ببث مسلسلات درامية وبرامج اجتماعية متنوعة وكان لها النصيب في حصد اعجاب ومتابعة المواطنين في الشرق الأوسط والوطن العربي.

تردد القناة على النايل سات

(التردد 11938, 11470 - الاستقطاب v - معدل الترميز 27500)