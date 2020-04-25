خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة يدخلون اليوم 25 أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من رام الله

الأسير معتز فخري عبد الله الهيموني (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد ست مرات بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

من طولكرم

الأسير سامي خالد أحمد فتيلي (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

من مدينة نابلس

الأسير أحمد توفيق أحمد عبد الرحمن (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد رزق محمد أبو رزق (29 عامًا) المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد محمد محمود حشاش المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.