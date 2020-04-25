الاحتلال يعلن عن ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم السبت 25/4/2020 ، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 198، بينما وصل عدد المصابين إلى 15,148 ، بينهم 130 حالة خطيرة 100 منهم يخضعون لأجهزة التنفس .

وبينت صحة الاحتلال انه يوجد 99 حالة متوسّطة، و8,562 طفيفة، وتماثل 6,159 من المصابين للشفاء.

وقالت صحة الاحتلال ان 413 مريضًا يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينما يخضع 5,916 للعلاج في منازلهم، و2,397 للعلاج في الفنادق.

وكانت حكومة الاحتلال قررت فرض تخفيفات إضافيّة على التقييدات التي فرضتها لاحتواء تفشّي فيروس كورونا، منها فتح محلات تجارية وصالونات حلاقة، في حين يدفع مسؤولون إسرائيليون في الوزارة إلى فتح كامل للقطاع التجاري.