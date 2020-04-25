القدرة: لا إصابات بعد اجراء فحص مخبري لمعظم المتواجدين في الحجر واستكمال مغادرة المتعافين

أكد أشرق القدرة الناطق بأسم وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 25/4/2020 ، انه لم يتم تسجيل اي اصابات جديدة في صفوف المواطنين في قطاع غزة وفي مراكز الحجر الصحي ، مبيناً ان قطاع غزة خالي تماماً من الاصابات سوى من الـ 7 حالات وهي بحالة جيدة .

وقال القدرة خلال تصريحات لاذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، ان الاصابات في قطاع غزة كانت 17 حالة تعافى منهم 10 حالات ويجري حالياً اجراءات لإستكمال مغادرتهم للمنازل ، بعد انتهاء كافة الاجراءات الوقائية ن و7 حالات تتواجد في الحجر الصحي وهي بحالة جيدة ولم يظهر عليها اي اعراض .

وبشأن حالة المستضافين في الحجر الصحي برفح ، قال ان تم اجراء الفحص المخبري لعدد كبير من المتواجدين في الحجر ولا يوجد أي اصابات بينهم ، ويوجد نقاط طبية في كافة مراكز الحجر الصحي .

وتابع ، تم تخصيص مستشفى الصداقة التركي لاي حالات تحتاج الى علاج ومتابعة ، أما باقي الحالات المرضية الأقل تعباً تم نقلها الى الفنادق ، موضحاً انه تم تخصيص نقاط طبية في كافة مراكز الحجر الصحي .

وأكد انه يتم متابعة 2950 مستضاف داخل مراكز الحجر بشكل يومي ، معتبراً ان الاجراءات الحكومية تخضع للتقييم بشكل يومي ، ونحن نواصل الاجراءات تحت بند حفظ النفس .