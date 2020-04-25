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جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه المزارعين شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:02 - 25 ابريل 2020
جنود الاحتلال من حدود غزة جنود الاحتلال من حدود غزة
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز تجاه المزارعين الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على بوابة أبو ريدة شرق خزاعة فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين اثناء ممارسة المزارعين الفلسطينيين مهنة الزراعة في أراضيهم قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والاراضي المحتلة عام 48.

وأوضحت المصادر المحلية أن اطلاق النار تجاه المزارعين لم تسفر عن وقوع اصابات في صفوف المزارعين الفلسطينيين.

 

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