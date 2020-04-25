السعودية تُلغي الجلد وتسبدله بالحبس والغرامة

ألغت المملكة العربية السعودية أمس الجمعة 24/4/2020 ، الجلد كشكل من اشكال العقاب واستبدلته

بالسجن أو الغرامة أو كليهما.

وقالت الوثيقة ان عقوبة الجلد تُطبق على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية ، وبدون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، يتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.

ووثقت منظمات حقوقية قضايا سابقة حكم فيها قضاة سعوديون على مجرمين بالجلد في جرائم من بينها السكر العلني.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة عواد العواد لرويترز، إن هذا الإصلاح خطوة هامة إلى الأمام في برنامج المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة بالمملكة.

ولم يتم بعد إلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب.

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