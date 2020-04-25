هل توفي زعيم كوريا الشمالية؟

تصدر زعيم كوريا الشمالية محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت 25-4-2020

وانتشرت العديد من الأخبار عبر وسائل الاعلام الدولية عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لكن دون تأكيد رسمي حتى اللحظة.

بعض وسائل الاعلام الصينية وكوريا الجنوبية نشرت الخبر مستندة بذلك على شكوكها من عدم مشاركة كيم جونغ أون في عيد ميلاد جده الذي كان مقرر في 15 ابريل.

ويعتبر عيد ميلاد جده حدثًا مهمًا وكبيرًا في كوريا الشمالية، كما أنه يشارك سنويًا في هذا الحقل، لكن غيابه المفاجئ هذا العام اثار الشكوك حول حياته.

وذكرت وسائل اعلام يابانية أن شقيقة كيم جونغ أون تستعد لإدارة كوريا الشمالية بعد دفن شقيقها المتوفى كما قالت.

وفاة زعيم كوريا الشمالية

ويبلغ كيم جونغ أون 36 عامًا بينما شقيقته التي ترغب في قيادة كوريا الشمالية تبلغ من العمر 31 عامًا.

وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية أكدوا أن كيم جونغ أون يعاني من مرض خطير نتيجة خطأ طبي خلال القيام بعملية جراحية في القلب وذلك بتاريخ (12-4-2020)

وفي ذات السياق أكدت وكالة رويترز البريطانية أن جمهورية الصين الشعبية أرسلت فريقًا طبيًا متخصصًا للكشف عن صحة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية.

ولم يتسنِ لرويترز حتى الآن تأكيد ارسال الفريق الطبي من قبل وزارة الخارجية الصينية، لكنها استندت على اصدار الخبر بناءً على مصادرها الخاصة.