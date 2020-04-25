ترامب يبرر"كنت امزح" بعد إقتراحه حقن جسم مصاب"كورونا" بالمطهرات

أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب،امس الجمعة 24/4/2020 ، توضحياً حول التصريحات التي اطلقها بشأن استخدام المطهرات لحقن جسم الانسان المصاب بكورونا ، موضحا ان تصريحاته كانت مجرد مزحة.

تصريحات الرئيس الأمريكي ، حول حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، أثارت ذهولا في الأوساط العلمية مع اتهام عدد من الأخصائيين الرئيس بعدم المسؤولية .

وبرر ترامب تصريحاته بعد حالة السخط انه كان يتحدث “بسخرية” للصحافيين ، وتابع “كنت أطرح سؤالا على الصحافيين بطريقة ساخرة”.

وتصريحات ترامب المثيرة للجدل كانت بقول ترامب خلال المؤتمر الصحافي “أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة في الجسم؟”.

ومضى يقول “فهو (الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام”.

وأثار تصريحه موجة استنكار في صفوف العلماء.

المركز الفرنسي “مارساي ايمونوبول” قال بسخرية “إضرام النار بالجسم قد يكون حلا بديلا مفيدا كذلك”، مشددا على أن الوسائل التي اقترحها الرئيس الأمريكي “ستقتل الفيروس والمرضى في آن!”.