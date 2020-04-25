مسلسل عنقود الحلقة 1 الاولى (فيديو مباشر) وموعد الحلقة الثانية

عرضت القنوات الفلسطينية في أول أيام رمضان 2020 مسلسل عنقود الحلقة 1 الاولى وحظيت بمتابعة كبيرة من الفلسطينيين.

وتصدر المسلسل منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين في أول يوم من رمضان مما يدلل على امكانية نجاح المسلسل الجميل.

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة عالية جدًا خلال طيلة أيام شهر رمضان المبارك لأسباب مختلفة أهمها انه يحاكي قصص حقيقية خلال حرب 2014 على قطاع غزة.

تفاصيل مسلسل عنقود الحلقة 1 الاولى

بدأت الحلقة الأولى من المسلسل الفلسطيني الجميل بمشهد صادم للمواطنين في المدينة حيث تساقطت عليهم بلاغات عسكرية من جيش الاحتلال.

وتطالب البلاغات العسكرية المتناثرة المواطنين الفلسطينيين بالخروج من منازلهم بشكل فوري وعاجل لان مناطقهم ستصبح منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت البلاغات التي تساقطت على رؤوس المواطنين كالمطر بأن من يخالف القرارات سيعرض نفسه للخطر الشديد.

ويقف المواطنين الفلسطينيين بحالة صدمة كبيرة بعضهم ينظر إلى بعض والأخرون ينظرون إلى السماء بمنظر مؤلم وخطير.

وفجأة تخيم صورة سوداء على المشهد كتب عليها "هذه الأحداث مستوحاة من قصة حقيقية".

وينتقل المخرج إلى مشهد طبيب يتحدث مع نفسه بشكل مؤلم وحزين جدًا.

وتتعدد المشاهد المؤلمة والمحزنة ويتنقل المخرج من مشهد الطبيب إلى مشهد رجل يوقد النار إلى مشهد سائق التكسي الذي يسمع لأخبار الحرب.

حينها ينتقل المخرج إلى مجموعة من الشباب الفلسطيني ويدور حديث بينهم عن الخروج من قطاع غزة.

لكن أحد الشباب يقول:

وين بدك اتروح المناشير الى سقطت هذه تخويف للناس والحرب كلها يومين وبتخلص

لكن الشاب الذي يرغب بالخروج قال:

المرة هاي تختلف احنا هيك بنكابر بقعة الزيت تتوسع وكرة النار تتدحرج

حرب 2014

يختلف الشباب فيما بينهم بسبب التوتر الحاصل نتيجة اعلان الحرب على قطاع غزة.

بعضهم يقول نحن مش قد الحرب وهنا تدخل بعض الشباب بالقول: "يعني نستسلم الحرب مفروضة علينا ويجب ان نقاوم المحتل لانه احنا في ارض محتلة.

البعض يرى بأنه يحتاج إلى مقاومة سلمية وأخرون يعتقدون بان المقاومة يجب ان تكون بنفس الشكل الذي تريده اسرائيل بالسلاح والبارود.

وانتقل المخرج إلى بعض المشاهد المؤلمة نتيجة القصف الاسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

أين يعرض مسلسل عنقود

من المقرر أن يعرض مسلسل عنقود خلال أيام شهر رمضان 2020 على 4 فضائيات فلسطينية رسمية وحزبية.

اين يعرض مسلسل عنقود

والقنوات التي ستعرض المسلسل هي:"

تلفزيون فلسطيني

قناة فلسطين اليوم

قناة النجاح الفضائية

قناة القدس اليوم

مواعيد عرض المسلسل حسب القنوات كالتالي:

- قناة فلسطيني (العرض الأول سيكون الساعة 20:15 بتوقيت القدس – الاعادة الأولى ستكون الساعة 05:30 بتوقيت القدس).

- تلفزيون فلسطين اليوم ( العرض الأول سيكون الساعة 15:00 بتوقيت القدس – الاعادة ستكون الساعة 13:00 بتوقيت القدس)

- فضائية النجاح (العرض الأول سيكون الساعة 15:50 بتوقيت القدس – الاعادة الساعة 13:00 بتوقيت القدس)

- قناة القدس اليوم (العرض الأول سيكون الساعة 22:00 بتوقيت القدس – الاعادة الساعة 12:05 بتوقيت القدس).

كما سيتم بث حلقات مسلسل عنقود عبر صفحة شركة الانتاج "نيو سين" في "فيسبوك" يومياً في تمام الساعة 10:30 مساءً.