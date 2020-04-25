ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

أسعار الدواجن في غزة اليوم السبت 25/4/2020 –ثاني ايام شهر رمضان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:08 - 25 ابريل 2020
بورصة-الدواجن بورصة-الدواجن
جوال
مشاركة

يشهد سعر الدواجن اليوم السبت 25/4/2020 وفي ثاني ايام شهر رمضان  أستقراراً ، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج 11,5 شيكلاً ، في حين بلغ سعر كيلو الصدر 24 شيكلاً .

وجاءت سعر الدجاج الحي وملحقاته في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 24/4/2020 على النحو التالي :
 -كيلو الدجاج حي 11.5 شيكلأ
 -كيلو استيكات 25 شيكلاً
 -دبوس الدجاج 16 شيكلاً
 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً

 -كيلو صدر الدجاج 24 شيكلاً

-كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً
 -كيلو جناح الدجاج 10 شيكلاً

 -كيلو الشيش 25 شيكلاً
 -الحبش: 11 شيكلاً
 -صدر: 19 شيكلاً
 -فخد: 13 شيكلاً
 -جناح: 9 شيكلاً
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات