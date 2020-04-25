أسعار الدواجن في غزة اليوم السبت 25/4/2020 –ثاني ايام شهر رمضان

يشهد سعر الدواجن اليوم السبت 25/4/2020 وفي ثاني ايام شهر رمضان أستقراراً ، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج 11,5 شيكلاً ، في حين بلغ سعر كيلو الصدر 24 شيكلاً .
وجاءت سعر الدجاج الحي وملحقاته في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 24/4/2020 على النحو التالي :
-كيلو الدجاج حي 11.5 شيكلأ
-كيلو استيكات 25 شيكلاً
-دبوس الدجاج 16 شيكلاً
- كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً
-كيلو صدر الدجاج 24 شيكلاً
-كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً
-كيلو جناح الدجاج 10 شيكلاً
-كيلو الشيش 25 شيكلاً
-الحبش: 11 شيكلاً
-صدر: 19 شيكلاً
-فخد: 13 شيكلاً
-جناح: 9 شيكلاً