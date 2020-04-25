مسابقات رمضانية 2020 .. شروط وملاحظات هامة توضحها دعوية الجهاد

أعلنت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجمعية اقرأ الخيرية، عن اطلاق 3 مسابقات رمضانية 2020 في القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى جميع محافظات قطاع غزة.
المسابقة الأولى تنقسم إلى قسمين وهي:
أ- حفظ وتسميع سورة التوبة كاملة بأحكام التلاوة والتجويد.
ب- حفظ وتسميع 60 حديث نبوي شريف صحيح متواتر تشمل أبواب الفقه الإسلامي والآداب العامة.
أما المسابقة الثانية التي أطلقتها دعوية الجهاد ضمن مسابقات رمضانية 2020 وهي:
- "مزامير داوود" لاختيار أفضل وأجمل الأصوات الندية.
وفيما يتعلق بالمسابقة الثالثة فهي:
- منبر الخطيب لاختيار افضل الخطباء والدعاة أداء والقاء.
مسابقات رمضانية 2020
شروط دعوية الجهاد للمشاركة في مسابقات رمضانية 2020 التي أعلن عنها في بداية التقرير هي كالتالي:
- الفئة العمرية مفتوحة لجميع الاعمار من الذكور والاناث
- الأولوية لطلاب وطالبات مراكز تحفيظ جمعية اقرأ الخيرية
- يشترط في حفظ سورة التوبة أن يكون بأحكام التلاوة والتجويد ومراعاة شروط القراءة الصحيحة
- يكتفي المتسابق أو المتسابقة بحفظ الراوي الأول مع المتن في الأحاديث النبوية.
ونشرت الدعوية ملاحظة مهمة للمشاركين في المسابقة الرمضانية 2020 جاء فيها:-
- الاختبارات والتصفيات نهاية شهر رمضان المبارك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل أخرى.
- هناك جوائز قيمة نقدية وعينية للعشرة الأوائل من الذكور والاناث حسب معايير وتقييم اللجنة المختصة
- للاستفسار عن المسابقة التواصل مع الاخوة والأخوات داخل المحافظة أو على واتساب الرقم التالي (00970599065201)
فيروس كورونا وغزة
وفي ذات السياق دعت دعوية الجهاد أبناء شعبنا لاغتنام الفرصة وقضاء الوقت بما هو نافع ومفيد خاصة خلال ايام شهر رمضان المبارك
وطالبت الجميع للتنافس في عمل الطاعات والخيرات بتلاوة وحفظ القرآن الكريم خاصة في ظل ما نعيشه اليوم بسبب فيروس كورونا القاتل.