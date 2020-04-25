مسابقات رمضانية 2020 .. شروط وملاحظات هامة توضحها دعوية الجهاد

يشترط في حفظ سورة التوبة أن يكون بأحكام التلاوة والتجويد ومراعاة شروط القراءة الصحيحة

يشترط في حفظ سورة التوبة أن يكون بأحكام التلاوة والتجويد ومراعاة شروط القراءة الصحيحة

يشترط في حفظ سورة التوبة أن يكون بأحكام التلاوة والتجويد ومراعاة شروط القراءة الصحيحة