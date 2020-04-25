"تطبيق غرف الماسنجر" خدمة جديدة من فيسبوك لمنافسة "زووم"

تواصل شريكة فيسبوك محاولة نقل كافة التطبيقات الجديدة إلى خدماتها في ظل تفشي فيروس كورونا وكان أخرها خدمة غرف الماسنجر لإجراء محادثات جماعية بواسطة الفيديو.

وتأتي هذه الخدمة التي كشفتها شركة فيسبوك مساء الجمعة، في اطار جذب جميع النشطاء الذين تحولوا إلى تطبيق زووم للاجتماعات الافتراضية خلال فترات العزل الصحي بسبب فيروس كورونا.

ومما يميز خدمة شركة فيسبوك أن أي شخص يمكنه اجراء 50 محادثة ولمدة مفتوحة عن طريق تطبيق فيسبوك مسنجر.

وأوضحت الشركة، بأن تطبيق غرف الماسنجر أو ماسنجر رومز مخصصة للقاءات الاجتماعية مع الاصدقاء وأفراد العائلة سواء كان ذلك بهدف الاحتفال بعيد ميلاد أو أي مناسبة سعيدة أو لعقد نادٍ للقراء.

تطبيق غرف الماسنجر

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ : "تطبيق ماسنجر رومز مصمم ليكون أكثر تلقائية وقدرة على الاكتشاف".

وأضاف "أنا أبقي فقط على نافذة مفتوحة على جهاز الحاسوب خاصتي أو الهاتف ويمكن لأشخاص في العادة لا أقوم بجهد للاتصال بهم أن يدخلوا".

وتابع: "أشعر أننا نفتقد لهذا في حياتنا في هذه الفترة".