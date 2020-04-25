اجمالي عدد وفيات واصابات فيروس كورونا حول العالم حتى صباح اليوم السبت

ارتفع عدد وفيات واصابات فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) حول العالم بشكل ملحوظ خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لتقارير نشرتها الصحة العالمية حتى صباح اليوم السبت، فإن عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم وصل إلى 197,318.

فيما احصت عدد الاصابات بالفيروس حول العالم ليصل اجمالي عدد المصابين إلى 2,831,860، فيما أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 807,010

وأظهرت الاحصائيات الأولية ليوم السبت ارتفاع عدد الاصابات في المكسيك حيث سجلت المكسيك اصابة 1,239 حالة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات فيها إلى 12,872

عدد وفيات كورونا حول العالم

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية حيث سجلت منذ فجر السبت اصابة 1,048 ليرتفع اجمالي الاصابات فيها إلى 54,043

يُشار إلى أن الصحة العالمية لم ترصد حتى اعداد التقرير عدد الاصابات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فجر اليوم السبت.

وتعتبر الولايات الامريكية هي الأكثر تضررا بفعل فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) حيث سجلت اصابة 925,232، بينما عدد وفيات فيروس كورونا في امريكا وصل إلى 52,193 كأكثر دولة في العالم.

فيروس كورونا في الصين

أما مركز تفشي فيروس كورونا وهي الصين فقد جاء اجمالي عدد الاصابات فيها إلى 82,816، في المرتبة التاسعة حول العالم من حيث الاصابات لتسبقها كل من:

(أمريكا – اسبانيا – ايطاليا – فرنسا – المانيا – بريطانيا – تركيا – ايران) على الترتيب.

بينما عدد اجمالي وفيات فيروس كورونا في الصين بلغ نحو 4,632 في المركز التاسع ايضًا من حيث عدد الوفيات لتسبقها كل من:

(أمريكا – ايطاليا – اسبانيا – فرنسا – بريطانيا – بلجيكا – المانيا – ايران) على الترتيب.