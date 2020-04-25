الصين ترسل فريقاً لكوريا الشمالية لانقاذ زعيمها

أرسلت الصين فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية، لمتابعة صحة الزعيم كيم جونغ أون ولتقديم الاستشارة "لبيونغ يانغ" بعد تضارب الانباء بشأن الحالة الصحة لزعيم كورويا الشمالية .

وقالت وكالة رويتر وفقا للمصادر، فإن فريقا برئاسة مسؤول رفيع في قسم العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الصيني، غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي، مبينةً انه لم يتم الحصول على تعليق رسمي من القسم المذكور للحزب الشيوعي ولا من الخارجية الصينية.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير المتضاربة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، حيث تحدثت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية حول أنه تلقى العلاج من مرض قلبي وعائي هذا الشهر.

وكانت مصادر اعلامية امريكية اكدت وفاة زعيم كورويا الشمالية الا ان مسؤولين في كوريا الجنوبية والصين نفوا في وقت لاحق صحة التقارير ، وأكدوا ان كيم على قيد الحياة وقد يظهر على الملأ قريبا.