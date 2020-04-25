الطقس اليوم السبت 25/4/2020 : منخفض جوي وأمطار متفرقة

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت ،25/4/2020 ، أن انخفاضاً كبيراً يطرأ على درجات الحرارة ، مع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيًا وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في العديد من المناطق.

الأحد 26/4/2020، أجواء باردة بشكل ملحوظ تسيطر على الطقس في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهر يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع طقس مستقر، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للبرودة في معظم المناطق نهارًا وباردة نسبيًا في الجبال، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق.

الإثنين 27/4/2020 ، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في الجبال نهارًا، ومعتدلة في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيًا بوجه عام.