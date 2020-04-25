سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-4-2020

سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 – 4 – 2020 في السوق السوداء والمصرف المركزي السوري.

وشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم انخفاضًا على الاسعار حيث بدأت الليرة تتعافى شيئًا فشيًا.

سنوضح بالتفصيل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في جميع المدن السورية من خلال التقرير التالي.

كما سنحاول معرفة سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى سواء في المركز السوري وفقًا للأسعار العالمية المتداولة.

وللعلم فقط فإن سعر الليرة في السوق السوداء يختلف عن سعر الليرة في البنك المركزي السوري أو المصرف المركزي.

وللعلم أيضًا فإن الأسعار ليست ثابتة فهي تتغير من تاجر إلى آخر والوقت والموقع أحد عوامل تقلبات أسعار الصرف.

وتعرضت الليرة السورية للخسارة الكبيرة جدًا خلال الحرب في سوريا حيث أدى ذلك لإضعاف قيمة الليرة مقابل العملات الأخرى.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ويبحث السوريون بشكل متواصل عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء بسبب تدهور الليرة نتيجة الحرب المستمرة منذ 2011.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم السبت 25/4/2020 في جميع المدن السورية:





وحول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي في المصرف المركزي فإن الأسعار ثابتة لا تتغير وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم السبت 25/4/2020

1 (USD) دولار امريكي = 434 - 438 ليرة السورية (SYP)

سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم السبت 25/4/2020 :

1 (EUR) يورو = 483 - 488 (SYP) ليرة السورية

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم السبت 25/4/2020

1 (AED) درهم إماراتى = 119 - 121 (SYP) ليرة السورية

الليرة السورية مقابل الريال السعودي

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25/4/2020 :

1 (EGP) جنية المصري = 27 - 28 (SYP) ليرة السورية

سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 25/4/2020 :

1 (SAR) ريال سعودي = 116 - 117 (SYP) ليرة السورية

سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم السبت 25/4/2020

1 (TRY) ليرة التركية = 172 - 175 (SYP) ليرة السورية