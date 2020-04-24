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حماس: الرفض الدولي لتصريحات بومبيو يؤكد عزل أمريكا المنحازة لإسرائيل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:15 - 24 ابريل 2020
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أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن الرفض الدولي الواسع لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تأييده لضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني، يؤكد عزلة الموقف الأمريكي العنجهي".

وقال قاسم في بيان له مساء اليوم الجمعة: "إن إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة للسياسة الاستعمارية الصهيونية مشاركة فعلية في العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإصرار من الإدارة الأمريكية على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني المقاتل هو الذي سيحسم المعركة لصالحه، وسيطرد المحتل ومستوطنيه من كامل أرض الضفة الثائرة".

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