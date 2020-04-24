يبحث الملايين من السعوديين عن رابط تحميل تطبيق هناك زمزم للايفون لتوصيل مياه زمزم للمنازل بالمملكة مجانا.

وكان الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وهو المشرف على مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لسقيا زمزم دشن منصة الكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم لمنازل السعوديين بالتعاون مع شركة المياه الوطنية.

وقال السديس: "إن توجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان أدت لتذليل العقبات وتسخير كافة الطاقات لتقديم الخدمات للمستفيدين كافة.

وأوضح، أنه وبالتعاون مع شركة المياه الوطنية تم الانتهاء من الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للشروع في توزيع مياه زمزم وإيصالها للمنازل بدءاً من مدينة مكة المكرمة.

هناك زمزم

رابط تحميل هناك زمزم للايفون اضغط هنا

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي السبب في التعاون لإطلاق تطبيق هناك زمزم للايفون والحرص على توفير الحلول اللازمة والمؤقتة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها وهي كالتالي:

بسبب الظروف الراهنة لجائحة «كورونا»

حلول شهر رمضان المبارك

تلبية لطالبي المياه المباركة

وقال: "عملت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي للمشروع على التعاقد مع منصة «هناك» الإلكترونية لتمكين الراغبين من الحصول على المياه المباركة إلكترونيا وإيصالها إلى منازلهم وفق المواصفات المتبعة في النقل الجوي".

وأضاف: " توقيع اتفاقية مع شركة «بنده» للتجزئة تنص على تزويدها بكميات لعبوات ماء زمزم ووضعها في جميع فروعها داخل المملكة، كما يعمل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم حالياً على إنهاء إجراءات التوافق مع شركات التجزئة المحلية الكبرى لتوسيع دائرة التوزيع في المملكة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن منصة «هناك» الإلكترونية ستبدأ استقبال طلبات الحصول على ماء زمزم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27/ 4/ 2020، وعلى نطاق مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى، ثم التوسع التدريجي في مناطق المملكة المختلفة.