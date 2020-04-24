قصة مسلسل عنقود 2020 وموعد عرضه والقنوات الناقلة

يتساءل الآلاف من الفلسطينيين عن قصة مسلسل عنقود 2020 الذي سيبث خلال أيام شهر رمضان 2020 على 4 فضائيات فلسطينية.

وتصدر المسلسل محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي قبل أيام من بدء عرضه على القنوات الفلسطينية.

وحاز اسم المسلسل على اعجاب الكثير من الناس فيما يتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة عالية من الجماهير العربية وخاصة الفلسطينية.

قصة مسلسل عنقود

والسبب في اهتمام الجماهير العربية بالمسلسل كونه يتحدث عن قضية مهمة جدًا عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال عام 2014.

والمسلسل هو من فئة الدراما والاثارة والأكشن ويحاكي قصص الحزن والفرح والموت والحياة التي عاشها الفلسطينيون خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.

خلال حرب 2014 استشهد حوالي 2147 فلسطينيًا ودمرت العديد من الأحياء السكنية خاصة في بيت حانون وشرق الشجاعية وشرق خانيونس ورفح.

استمرت حرب 2014 لمدة 51 يومًا متواصلًا شهدتها بعض الساعات من التهدئة المتقطعة بسبب اختراقات اسرائيل لتلك التهدئة.

والمسلسل هو الأول الذي يناقش قضية حرب 2014 في قالب درامي ومتسلسل ولمدة زمنية طويلة في عدة حلقات.



أين يعرض مسلسل عنقود

من المقرر أن يعرض مسلسل عنقود خلال أيام شهر رمضان 2020 على 4 فضائيات فلسطينية رسمية وحزبية.

والقنوات التي ستعرض المسلسل هي:"

تلفزيون فلسطيني

قناة فلسطين اليوم

قناة النجاح الفضائية

قناة القدس اليوم

مواعيد عرض المسلسل حسب القنوات كالتالي:

- قناة فلسطيني (العرض الأول سيكون الساعة 20:15 بتوقيت القدس – الاعادة الأولى ستكون الساعة 05:30 بتوقيت القدس).

- تلفزيون فلسطين اليوم ( العرض الأول سيكون الساعة 15:00 بتوقيت القدس – الاعادة ستكون الساعة 13:00 بتوقيت القدس)

- فضائية النجاح (العرض الأول سيكون الساعة 15:50 بتوقيت القدس – الاعادة الساعة 13:00 بتوقيت القدس)

- قناة القدس اليوم (العرض الأول سيكون الساعة 22:00 بتوقيت القدس – الاعادة الساعة 12:05 بتوقيت القدس).

كما سيتم بث حلقات مسلسل عنقود عبر صفحة شركة الانتاج "نيو سين" في "فيسبوك" يومياً في تمام الساعة 10:30 مساءً.