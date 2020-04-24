تفاصيل اعتداء مواطن على شرطي داخل الحجر الصحي شمال القطاع

خالف أحد المواطنين المحجورين داخل مركز الحجر الصحي في بيت حانون شمال قطاع غزة عصر اليوم الجمعة،الاجراءات المتبعة لحماية المواطنين وذلك بالخروج من العنبر المخصص له ولزملائه.

وبعد أن خرج المحجور من العنبر المخصص له قام بالاعتداء على أحد عناصر الشرطة أثناء عمل الأخير في تقديم المياه للصائمين قٌبيل موعد الافطار وفقًا لوزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها مساء الجمعة، أن المحجور مخالفة إجراءات الوقاية والسلامة في الحجر الصحي، مما يشكل خطراً على بقية المواطنين المستضافين في المركز.

وأشارت إلى أن داخلية غزة اتخذت إجراءاتها للمحافظة على سلامة المواطنين في مركز الحجر الصحي.

ووفقًا للبيان فإن وزارة الداخلية نقلت المواطن المذكور لمكان آخر لاستكمال فترة الحجر المقررة له.