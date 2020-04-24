هل فحص فيروس كورونا يبطل الصيام في رمضان 2020؟

يتساءل الملايين من الناس عن تأثير فلحص فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) على صيام رمضان 2020.

وأجابت دار الافتاء الاردنية على هذا السؤال بالقول: "إن فحص فيروس كورونا لا يُفطر الصائم؛ لأن أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق".

ووفقًا لوكالة بترا الاردنية الرسمية فإن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص.

وأشارت إلى أن الصوم لا يبطل بالشكّ، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يُتمّ صومه، ولا شيء عليه.