ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في الجالية الفلسطينية

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اصابة 1066 مغتربًا ووفاة 50 فلسطيني بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) وذلك في احصائية تشمل كافة الدول حول العالم.

وأعلنت الخارجية مساء اليوم الجمعة عن وفاة فلسطيني في ولاية نيومكسيكو بفيروس كورونا وتسجيل ١٤ اصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في ولايتي شيكاغو ونيوجيرسي.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أنه إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجالية الفلسطينية بلغ ٦٤٠ إصابة و٣٣ وفاة ١٦٨ حالة تعافي في الولايات المتحدة لوحدها.

ولفتت الخارجية إلى تسجيل إصابة 5 من سكان مخيم ويفل (الجليل) في بعلبك بلبنان بفيروس كورونا.

وأكدت عدم تسجيل أية إصابة في صفوف جاليتنا والطلبة المدنيين والعسكريين في تونس وباكستان، والنمسا، ومقدونيا.

وفي بريطانيا، أكدت بعثة فلسطين تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية وهو ناصر زامل بالخمسينيات من العمر.

وفي البرازيل، أفادت سفارة فلسطين بتسجيل 6 إصابات جديدة في منطقة الأمازون بين صفوف الجالية جميعهم بالحجر المنزلي بمن فيهم رئيس الجالية.

فيما، ذكرت أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة بكورونا في صفوف الجالية بإيطاليا.