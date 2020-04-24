صدقة عيد الفطر 2020 ومقدار فدية الصوم في فلسطين

ما أن دخل اليوم الأول لشهر رمضان 2020 حتى تساءل الكثير من الناس عن صدقة عيد الفطر 2020 في فلسطين.

ووفقًا لدار الافتاء الفلسطينية فإن صدقة عيد الفطر 2020 تبلغ قيمتها 9 شيكل بما يعادل تقريبًا (2,5 دولار أمريكي)

وأوضحت أن فدية الصوم لهذا العام هي وجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي أهله، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.

وحول زكاة المال لهذا العام أوضح مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن مقدار زكاة المال هي (3100 دينار أردني) بناءً على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي.

زكاة عيد الفطر 2020

وقال الشيخ محمد حسين: "سبق لمجلس الإفتاء الأعلى، أن أفتى بجواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي 9 شواكل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له".

وشدد المفتي حسين على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك، ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية.

وأضاف أن "ابن حزم ذهب إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين".

وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك].

كما ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس".

ويرجح مجلس الافتاء الأعلى في فلسطين اخراج صدقة عيد الفطر 2020 من أول الشهر والسبب في ذلك أن المجتمع اصبح أكثر اتساعا وتعقيدا في زمننا هذا خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

ولا يجوز شرعا تأخير الصدقة إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك.

مقدار فدية الصوم

وأشار المفتي إلى انه "يجب على المريض مرضاً مزمناً، أو الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم.

ومقدار الفدية كما قال الشيخ محمد حسين، "إطعام مسكين وجبتين" عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية.