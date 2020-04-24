سبب وفاة عبدالله الحامد في سجون السعودية

يتساءل الآلاف من الناس حول سبب وفاة عبدالله الحامد الناشط الحقوقي السعودي داخل سجون المملكة العربية السعودية فجر اليوم الجمعة.

وكانت العديد من وسائل الاعلام العربية والدولية التي استندت على تغريدة أحد الحقوقيين السعوديين الذي أكد وفاة عبد الله الحامد في السجون عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وأوضح الناشط السعودي بأن الحامد توفي داخل السجون السعودية اثر ازمة قلبية حادة أصيب بها منتصف الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الحامد تعرض لمشكلات كبيرة خلال اعتقاله الذي دام نحو 7 سنوات متواصلة في سجون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ولفت إلى أن السعوديين شيعوا جثمان الناشط الحامد ظهر اليوم الجمعة من قرية القصيم السعودية في أول أيام شهر رمضان المبارك

يشار إلى ان الحامد تعرض للاعتقال ست مرات، بداية من العام 1993.

عبد الله الحامد

يعتبر الشيخ عبدالله الحامد من أبرز الإصلاحيين السعوديين، وقد اعتقلته السلطات السعودية في العام 2013، وحكم عليه بالسجن 11 سنة

وألف الحامد العديد من المؤلفات شعرية، وأخرى عن حقوق الإنسان، ومن أبرز عباراته التي اشتهرت "لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام"، وهي التي تسببت باعتقاله قبل سنوات، بحسب ناشطين.

الجدير بالذكر أن عيسى الحامد شقيق عبد الله الحامد، وهو رئيس جمعية "حسم"، يقبع في السجون أيضا، إضافة إلى شقيقهما الثالث عبد الرحمن.

وتُتهم السلطات السعودية بإساءة معاملة المعتقلين، وحرمانهم من تلقي العلاج، والتأخر في نقلهم للمشفى.