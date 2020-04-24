دعوية الجهاد تطلق المسابقة الرمضانية 2020 وتوضح شروط المشاركة فيها

أعلنت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجمعية اقرأ الخيرية، عن انطلاق المسابقة الرمضانية في القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى جميع محافظات قطاع غزة.

وتنقسم المسابقة التي أعلنت عنها دعوية الجهاد إلى قسمين أولًا حفظ وتسميع سورة التوبة كاملة بأحكام التلاوة والتجويد.

ثانيًا حفظ وتسميع 60 حديث نبوي شريف صحيح متواتر تشمل أبواب الفقه الإسلامي والآداب العامة.

شروط المسابقة الرمضانية 2020

ووضعت الدعوية شروط للمشاركة في المسابقة وهي على النحو التالي:

الفئة العمرية مفتوحة لجميع الاعمار من الذكور والاناث الأولوية لطلاب وطالبات مراكز تحفيظ جمعية اقرأ الخيرية يشترط في حفظ سورة التوبة أن يكون بأحكام التلاوة والتجويد ومراعاة شروط القراءة الصحيحة يكتفي المتسابق أو المتسابقة بحفظ الراوي الأول مع المتن في الأحاديث النبوية.

ونشرت الدعوية ملاحظة مهمة للمشاركين في المسابقة الرمضانية 2020 جاء فيها/

الاختبارات والتصفيات نهاية شهر رمضان المبارك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل أخرى.

هناك جوائز قيمة نقدية وعينية للعشرة الأوائل من الذكور والاناث حسب معايير وتقييم اللجنة المختصة

للاستفسار عن المسابقة التواصل مع الاخوة والأخوات داخل المحافظة أو على واتساب الرقم التالي (00970599065201)

فيروس كورونا وغزة

وفي ذات السياق دعت دعوية الجهاد أبناء شعبنا لاغتنام الفرصة وقضاء الوقت بما هو نافع ومفيد خاصة خلال ايام شهر رمضان المبارك

وطالبت الجميع للتنافس في عمل الطاعات والخيرات بتلاوة وحفظ القرآن الكريم خاصة في ظل ما نعيشه اليوم بسبب فيروس كورونا القاتل.



