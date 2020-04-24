وزيرة الصحة: اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة، عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل وبيت لحم والقدس المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين يرتفع إلى 484 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 103 بعد تسجيل 11 حالة تعافي جديدة.

وأشارت إلى أن الإصابات كانت لممرض ثلاثيني من يطا يعمل بمستشفى المطلع، وإصابة لسيدة عشرينية حامل من الظاهرية عبر زوجها الممرض المصاب بالفيروس، وإصابة في الولجة بمحافظة بيت لحم لطفلة عمرها 12 عاماً، وإصابة في بيرنبالا شمال غرب القدس لطفل عمره 12 عاما.

وقالت: أجري خلال 24 ساعة الماضية ألف فحص، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.

وذكرت الكيلة أن 75% من الإصابات سجلت بين العمال ومخالطيهم، فيما سجلت إصابة 9 أشخاص من الكادر الطبي، كما أن 65% من مجمل الإصابات من الذكور.

ونوهت إلى وجود 12880 في الحجر الصحي المنزلي، و246داخل مراكز العزل والعلاج في الضفة وغزة، و181 في القدس.