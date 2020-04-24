إصابة أسير في سجون الاحتلال بفيروس كورونا

أعلن مكتب إعلام الأسرى اليوم الجمعة إصابة الطالب بجامعة بيرزيت والناشط في الكتلة الإسلامية الأسير محمد ماجد حسن (21 عاماً) من رام الله بفيروس كورونا داخل معتقل المسكوبية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة السجون عزلت الطالب حسن ومن خالطه داخل المعتقل بعد اكتشاف اصابته بكورونا.

الطالب حسن وهو سكرتير اللجنة المالية في مجلس طلبة جامعة بيرزيت كان قد اعتقل يوم الأربعاء الماضي بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة دير سودان شمال رام الله ضمن حملة استهدفت طلاب الكتلة الإسلامية وطالت منسقها في جامعة بيرزيت، عبد الرحمن مصباح.

يشار الى أن الأسير محمد هو شقيق الأسيرة شذى حسن المعتقلة في سجن الدامون وهي طالبة في بيرزيت كما أن والده أحد قيادات حركة حماس في الضفة الغربية واعتقل عدة سنوات في سجون الاحتلال.

ويأتي إعلان إصابة الطالب حسن بفيروس كورونا بالتزامن مع ذكرى استشهاد عمه أمجد عام 1989م برصاص الاحتلال عندما كان طالباً بجامعة الخليل.