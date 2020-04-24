إيطاليا تطلب المساعدة العسكرية من موسكو لمواجهة كورونا

قال السفير الروسي في روما سيرغي رازوف، إن سلطات منطقتي أبوليا وفريولي فينيتسيا جوليو الإيطاليتين، طلبت من روسيا للمساعدة العسكرية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف السفير، خلال جسر تلفزيوني اليوم: "تلقينا طلبات رسمية من قيادات بعض مناطق إيطاليا، لإرسال مختصين من الجيش الروسي لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم. وأكد رازوف أن المساعدت الروسية لا علاقة لها بأي ظروف سياسية.

يشار إلى أن اتفاقا بين موسكو وروما، وقع في 21 مارس، خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يقضي بأن تقوم موسكو بتزويد روما بالمساعدة اللازمة لمكافحة الفيروس.

وفي اليوم التالي من الاتفاق 22 مارس باشرت موسكو باغاثة ايطاليا حيث وصلت 15 طائرة عسكرية روسية إلى إيطاليا، على متنها حوالي 100 من المختصين العسكريين في علم الفيروسات والأوبئة، وثماني فرق من الأطباء والممرضات، بالإضافة إلى معدات للفحص وللتعقيم. خلال ثلاثة أيام حتى تاريخ 25 مارس.

ويعمل العسكريون الروس حاليا في منطقة مدينة بيرغامو (إقليم لومباردي)، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالوباء.