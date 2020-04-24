وفاة 112 هولنديا وإصابة و806 آخرين بفيروس كورونا

سجلت هولندا اليوم الجمعة، 112 وفاة جديدة وإصابة 806 إصابة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19)،

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36535، والوفيات إلى 4289.

وذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن إجمالي عدد الوفيات بلغ الآن 4289، مؤكدا أنه يشمل فقط الحالات المسجلة وأن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.

وكانت السلطات الهولندية، أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد قيود الحجر العام حتى 1 سبتمبر.

وأعلن رئيس الوزراء مارك روته هذا التمديد، على الرغم من ملاحظة انتشار بطيء و"مطمئن" لفيروس كورونا المستجد، ما سيسمح للمدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية بإعادة فتح أبوابها في شهر مايو.

وأضاف روته أن تخفيف القيود وإن كان محدودا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس.