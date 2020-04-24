وفاة المعارض السعودي عبد الله الحامد في السجن في أول أيام شهر رمضان

توفي المعارض السعودي البارز، عبد الله الحامد 69 عامًا، في سجنه، اليوم الجمعة، الأول من رمضان، بحسب ما أعلن ناشطون وحقوقيون سعوديون.

وأسس الحامد "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة" و"جمعية الحقوق المدنية والسياسيّة"، عقب حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة الازهر بالقاهرة.

ويعتبر الحامد من أبرز المعتقلين السياسيين في السعوديّة، وواحدًا من ثلاثة حقوقيين اعتقلوا في العام 2004 على خلفيّة مطالبتهم بـ"إصلاح سياسي"، وعرفت قضيّتهم إعلاميًا باسم "الإصلاحيين الثلاثة".

واعتقل الحامد أكثر من مرّة، إحداها بسبب انتقاده لاستخدام "صاحب السموّ" عند مخاطبة الأمراء، وحكم عليه بالسجن 11 عامًا، عام 2013.

وأشارت مصادر سعودية مطلعة على قضية الشيخ عبدالله الحامد، كشفت من خلال حساب على موقع تويتر يحمل اسم "الشهيد عبد الله الحامد"، فإنه كان يعاني من سياسة الاهمال الطبي، ما أدى لتدهور وضعه الصحي، وسبب له جلطة في المخ لعدم تحمله الظروف المحيطة بسبب كبر سنه".

وقبل ثلاثة أشهر، تم اخباره أنه بحاجة لعملية قسطرة في القلب بشكل عاجل، لكن إدارة السجن أخبرته حينها أنه سوف يخضع للعملية في شهر رمضان.