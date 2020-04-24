السفارة الفلسطينية بالقاهرة تدعو الراغبين بالعودة على التسجيل في النماذج

دعت السفارة الفلسطينية في القاهرة، جميع الفلسطينيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة عبر معبر رفح البري، إلى تعبئة النموذج في الرابط لتأمين عودتهم.

وقالت السفارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، الأول من رمضان، إن التنسيق مع السلطات المصرية جار في هذا الإطار من أجل التخفيف على أبناء شعبنا، وفي حال استئناف عمل معبر رفح، ستقوم السفارة بنشر الأخبار ذات الصلة في وسائل الإعلام الرسمية وعبر منصاتها الإعلامية.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالطلبة الفلسطينيين المتواجدين في مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة عليهم تعبئة النموذج التالي عبر رابط مقوقع السفارة الفلسطينية في القاهرة (اضغط هنا)