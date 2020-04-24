تردد قناة ام بي سي 1 Mbc 1 الجديد على نايل سات وعرب سات – رمضان 2020

يبحث المتابعون العرب مع اطلالة شهر رمضان المبارك 2020 -1441 عن تردد قناة ام بي سي 1، نظراً لكون القناة تقدم محتوى ترفيهي منوع، إذ تقدم العديد من الفقرات الدينية في الصباح، إلى جانب البرامج المنوعة الفنية، إذ تحرص قناة ام بي سي تقديم عدد كبير من المسلسلات الرمضانية المتنوعة.
وسجلت محركات البحث العربية بحث المتابعين العرب عن الكلمات التالية: تردد قناة ام بي سي 1، تردد قناة ام بي سي 2، تردد قناة ام بي سي 3، تردد قناة ام بي سي 4، تردد قناة ام بي سي 5، تردد قناة ام بي سي ماكس، تردد قناة ام بي سي اكشن، تردد قناة ام بي سي 1.
ايبحث الملايين من العرب عن تردد قناة ام بي سي 1 1MBC 2020 لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020 قبيل أيام من انطلاق السباق الرمضاني للمسلسلات.
وتعتبر قناة ام بي سي 1 من ابرز مجموعة قنوات ام بي سي، لكنها دائماً ما تتعرض لتغيير في تردداتها نظراً لمحاولتها ضبط أمور تقنية.
إليكم تعديل ترددات قناة MBCام بي سي السعودية الجديد 2020 تردد قناة ام بي سي، يمكنكم تعديل تردد قناة ام بي سي الفضائية:
· تردد قناة ام بي سي 1
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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· تردد قناة MBC2 ام بي سي 2
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
12015
|
27500
|
عمودي
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· تردد قناة MBC3 ام بي سي 3
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
رأسي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
رأسي
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· تردد قناة MBC4 ام بي سي 4
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938 – 11470
|
27500
|
عمودي
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· تردد قناة MBC MAX
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11560
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
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· تردد قناة ام بي سي اكشن
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11476
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
12284
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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· تردد ام بي سي دراما
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
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· تردد ام بي سي mbc 5
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11559
|
27500
|
عمودي
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· تردد قناة ام بي سي بوليود
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
أفقي
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· تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :
|
الاقمار
|
التردد
|
معدل الترميز
|
FEC
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11470
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11559
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
· تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports
تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.
|
القمر
|
التردد
|
FEC/SR
|
الجودة
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
SD
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
HD