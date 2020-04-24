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تردد قناة ام بي سي 1 Mbc 1 الجديد على نايل سات وعرب سات – رمضان 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:21 - 24 ابريل 2020
تردد قناة ام بي سي 1 Mbc 1 الجديد على نايل سات وعرب سات – رمضان 2020 تردد قناة ام بي سي 1 Mbc 1 الجديد على نايل سات وعرب سات – رمضان 2020
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يبحث المتابعون العرب مع اطلالة شهر رمضان المبارك 2020 -1441 عن تردد قناة ام بي سي 1، نظراً لكون القناة تقدم محتوى ترفيهي منوع، إذ تقدم العديد من الفقرات الدينية في الصباح، إلى جانب البرامج المنوعة الفنية، إذ تحرص قناة ام بي سي تقديم عدد كبير من المسلسلات الرمضانية المتنوعة.

وسجلت محركات البحث العربية بحث المتابعين العرب عن الكلمات التالية: تردد قناة ام بي سي 1، تردد قناة ام بي سي 2، تردد قناة ام بي سي 3، تردد قناة ام بي سي 4، تردد قناة ام بي سي 5، تردد قناة ام بي سي ماكس، تردد قناة ام بي سي اكشن، تردد قناة ام بي سي 1.

ايبحث الملايين من العرب عن تردد قناة ام بي سي 1 1MBC 2020 لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020 قبيل أيام من انطلاق السباق الرمضاني للمسلسلات.

وتعتبر قناة ام بي سي 1 من ابرز مجموعة قنوات ام بي سي، لكنها دائماً ما تتعرض لتغيير في تردداتها نظراً لمحاولتها ضبط أمور تقنية.

إليكم تعديل ترددات قناة MBCام بي سي السعودية الجديد 2020 تردد قناة ام بي سي، يمكنكم تعديل تردد قناة ام بي سي الفضائية:

· تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

12015

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

رأسي

العرب سات

11270

27500

رأسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938 – 11470

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11560

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11476

27500

عمودي

العرب سات

12284

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11559

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938

27500

أفقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :

الاقمار

التردد

معدل الترميز

FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11470

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11559

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات

12341 (h)

27500

3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6

12341 (h)

27500

3/4

 

· تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر

التردد

FEC/SR

الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

HD

 

 

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