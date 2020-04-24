النخالة وهنية يستعرضان تطورات القضية الفلسطينية ويناقشان ملفات مهمة

استعرض الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التطورات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وجدد هنية والنخالة خلال اتصال هاتفي التأكيد على استمرار نهج المقاومة حتى تحرير الأرض، والقدس، والأسرى، وتحقيق عودة اللاجئين إلى أرض فلسطين.

وشدد النخالة وهنية على قوة العلاقة بين الحركتين، ومع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، والآفاق الإستراتيجية للعمل المشترك في كل المجالات وعلى امتداد تواجد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وأهمية الالتفاف حول القدس وحمايتها مهما كلف ذلك من ثمن.

وقدم الامين العام النخالة التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً له ولإخوانه في قيادة وأبناء حركة حماس المزيد من الثبات، وتحقيق انتصارات على العدو الصهيوني.

وتمنى هنية لقيادة الجهاد الإسلامي وأبناء حركة الجهاد كل عزة ومنعة، وصولاً لتحقيق تطلعات شعبنا وأمتنا في فلسطين، تيمناً بنفحات شهر رمضان وفتوحاته وانتصاراته العظيمة