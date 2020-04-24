ثورة نسائية بعد تصريح مسؤول ياباني بشأن من يتسوق في زمن الكورونا.. الرجال أم النساء؟

أثارت تصريحات رئيس بلدية مدينة أوساكا اليابانية حفيظة اليابانيين بعد اقتراحه أن يقوم الرجال بالتسوق أثناء تفشي فيروس كورونا بسبب أن النساء يمكثنَّ وقتاً طويلاً في عملية الشراء.

يشار إلى أن السلطات اليابانية طلبت من المقيمين في بعض المناطق التسوق بشكل أقل تواترا وإرسال فرد واحد فقط من العائلة للحصول على المؤن للحد قدر الإمكان من التسبب بازدحام.

وقال رئيس البلدية، ايشيرو ماتسوي، إنه يجب تكليف الرجال القيام بتسوق البقالة لأن النساء "يستغرقن وقتا طويلا في جولاتهن ويرددن كثيرا" قبل اتخاذ قرار شراء هذا المنتج أو ذاك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 56 عاما "يمكن للرجال أن يجمعوا الأشياء التي طلب منهم شراؤها ويعودوا إلى المنزل، لذلك أعتقد أنه من الجيد أن يذهبوا للتسوق وتجنب الاتصال البشري".

وعندما اعترض أحد الصحفيين على تصريحاته، اعترف ماتسوي بأن ملاحظاته قد ينظر إليها على أنها متخلفة، إلا أنها "تنطبق على عائلته".

لكنه واجه انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهمه أحد مستخدمي تويتر بأنه "لا يحترم النساء والرجال على حد سواء".

وقال آخر إن ملاحظاته "مليئة بالتحيز ضد النساء"، معتبرا أن "هناك رجالا غير حاسمين ونساء حازمات".