صحيفة إسرائيلية: اتصالات متقدمة بشأن إبرام صفقة أسرى مع "حماس"

كشفت صحيفة إسرائيلية اليوم الجمعة النقاب عن تقدم في الاتصالات المتعلقة بإنجاز صفقة تبادل أسرى بين المسؤولين الإسرائيليين وحركة حماس.

وأوضحت صحيفة معاريف الإسرائيلي أن الدلائل تشير إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، ما قد يؤكد وجود استعداد لمثل هذه الصفقة في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي يجري مناقشات حول صياغة بنود الصفقة.

ولفتت إلى أنه "يجري أيضا استكشاف إمكانية صياغة حزمة إنسانية واسعة النطاق لغزة، من أجل تعزيز الاتصالات"، مستدركة: "رغم هذه التحركات ورغبة الطرفين في المضي قدما بالمفاوضات، إلا أن المسافة من الصفقة ما تزال كبيرة والثغرات كثيرة".

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل مهتمة بإبرام صفقة شاملة، بينما تهدف حماس لإبرام صفقة جزئية فقط.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كشف الجمعة الماضي، عن تلقي حركته اتصالات من وسطاء حول مبادرتها بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية، في لقاء عبر قناة "التلفزيون العربي"، إن "رئيس الحركة في غزة، أعلن أننا مستعدون للذهاب إلى جولة مفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى"، مضيفا أن "بعض الأطراف والوسطاء (لم يحددهم) اتصلوا بالحركة، واستوضحوا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحا حقيقيا لهذه المسألة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: "كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) لديها 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين، ونحن مستعدون لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل، إذا كان هناك جدية كافية لذلك لدى قادة الاحتلال".