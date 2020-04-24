السعودية ترفض وساطات عربية رفيعة للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.. على ماذا تركز في تحقيقاتها معهم؟!

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الجمعة، النقاب عن مواصلة السلطات السعودية تعنتها في إنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين من حركة "حماس" في سجونها، رافضة جهود حل القضية، على الرغم من المطالبات المتكررة من حماس، مؤسسات حقوقية، وذوي المعتقلين.

وقال مصدر في حركة حماس للصحيفة: "إن السعودية ترفض الاستجابة لجميع الوساطات التي تدخلت لإنهاء ملف معتقلي الحركة، بدءاً من الأردنية وصولاً إلى وساطة مغربية جديدة، على أن هذا ملف خاص ويتعلق بالأمن السعودي الداخلي".

وتقول المصادر إن الوضع الصحي للمعتقلين في غاية السوء، بل لا تقدم إليهم الرعاية الصحية، وأقلها مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، ما يمثّل تهديداً حقيقياً لحياتهم، خاصة مع انتشار الفيروس في المملكة ووجود مرضى وكبار في السن بين المعتقلين.

وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن السعودية تركز على التحقيقات الحصول على معلومات عن شخصيات سعودية تبرعت للمقاومة الفلسطينية، إضافة إلى أنها بذلك ترى أنها تشكل حالة ردع للسعوديين أو العاملين العرب في المملكة كي لا يفكروا في دعم المقاومة مستقبلاً، والإثبات للإدارة الأميركية أنها تعمل على تجفيف منابع الدعم.

وتواصل السلطات السعودية الضغط على المعتقلين، وعددهم 68، في ظروف اعتقال سيئة، بهدف الحصول على معلومات جديدة عن مصادر التمويل والمتبرعين السعوديين.

وخلال الأسبوع الماضي، طلب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، من رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، خلال اتصال، التوسط لدى السعودية للإفراج عن عناصر الحركة المعتقلين من دون تهم.