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صورة: محمد صلاح يشارك العالم صورة منزله في رمضان 2020.. يا لجمالك يـ"أبو مكة"؟!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:12 - 24 ابريل 2020
النجم المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح
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زيَّن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي منزله الزينة الرمضانية مع حلول شهر رمضان المبارك 2020 – 1441.

ونشر محمد صلاح الملقب بـ"الفرعون" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، والتي ظهر فيها أثناء تعليق "زينة" شهر رمضان، على الجدران الداخلية للمنزل، وانهالت تعليقات متابعيه لتهنئته بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وسجل اللاعب البالغ 27 عاما 16 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانغ الوصيف برصيد 17 هدفا، وثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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