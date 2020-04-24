المغرب يصنع 82 مليون كمامة قابلة لإعادة الاستعمال.. والملك يتدخل ويقول كلمته!

اعترض الملك المغربي محمد السادس أمس الخميس، على بيع "كمامات" تصنع محلياً بـ 3 درهم، مقترحاً أن لا يتجاوز سعر الكمامة الواحدة 80 سنتاً، مع ضرورة تقديم دعم للمقاولات المصنعة من صندوق التضامن في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي: "إن الملك محمد السادس حريص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيراً إلى ان سلامة المغاربة اكثر ما يهم العاهل المغربي.

وأكد العلمي ان حكومات وصناعيين أوربيين ضغطوا على صناع مغاربة لبيع هذه الكمامات لهم بـ2 يوور للواحدة وتصديرها إلى الخارج، مؤكدا إنتاج 82 مليون كمامة.

واعترف الوزير حفيظ العلمي بصعوبات في التوزيع وإكراهات فرضها صناع وموزعون وصيدليات، وتمكن من التغلب عليها إذ تنتج 17 شركة هذه الكمامات ومن اليوم إلى نهاية الأسبوع ستغطي الطلب المحلي، بل أن بعض الصيدليات باعت ما عندها ولديها كمية أخرى ستصرفها.

وبخصوص جودة الكمامات، نقلت صحيفة "أخبارنا" مساء اليوم الخميس، عن الوزير حفيظ العلمي، شروع بلاده في صناعة كمامات من الثوب قابلة للغسل ولإعادة الاستعمال طيلة أسبوع، حيث يتم تصنيع 300 ألف كمامة من هذا النوع يوميا، وذلك بهدف الوصول إلى تصنيع مليون كمامة مستقبلا.